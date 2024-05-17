Глава Ингушетии встретился с первым Президентом республики Русланом Аушевым

Руководитель субъекта в своем Telegram-канале написал, что это учебное заведение, основанное 30 лет назад, стало воплощением идеала воспитания патриотичной и образованной молодежи, готовой к защите своей Родины.

За годы существования ГКК выпущено более 700 кадетов, многие из которых продолжили службу в армии, а также успешно реализовали себя в гражданских профессиях.

«Радушно приветствую Руслана Султановича и его товарищей в Ингушетии и выражаю глубокую благодарность за вклад в создание и развитие Горского кадетского корпуса. Вместе мы продолжим поддерживать и развивать эту знаковую для нашей республики элитную школу», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 17 мая 1994 года в республике был открыт ГКК, который впоследствии стал носить имя легендарного разведчика времен ВОВ Абдулы Цароева. Это — инновационное учебное заведение с военным уклоном, созданное с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.