Глава Ингушетии встретился в Магасе с председателем правления Союза писателей России

«Обсудили ряд важных тем, в том числе проведение выездного секретариата Союза писателей России на территории нашего региона, презентацию книги Раисы Дидиговой «Печать пророков» и, конечно, огромную роль литературы в укреплении нашего общества. В наше непростое время, когда идет СВО, особенно важны объединение и консолидация всех сил. Наш Президент неоднократно говорил об этом, и литература — один из важнейших инструментов, который скрепляет нашу страну на протяжении всей истории», — написал Глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Ингушетия с ее богатой историей и культурой станет отличной площадкой для обсуждения важных вопросов художественного перевода, национальной литературы и, конечно же, духовной безопасности Отечества, добавив, что «Николай Иванов полностью разделяет эту мысль».

«Я приехал сюда, к вам, с большим удовольствием — с чистым сердцем, открытой душой, добрыми чувствами. Знаете, атмосфера, которая сложилась в писательских организациях, среди писателей, — это та атмосфера, которую мы активно создаем и в Союзе писателей. Суть ее заключается в единении всех наших региональных писательских организаций», — сказал, в свою очередь, гость республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, важной частью встречи стало награждение Николая Иванова высшей наградой республики — орденом «За заслуги». Также руководитель субъекта вручил ему юбилейную медаль «100 лет государственности Республики Ингушетия».