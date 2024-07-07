Глава Карачаево-Черкесии пожелал жителям Ингушетии успехов и новых побед 

«7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе Российской Федерации. И сегодняшний вековой юбилей установлен Указом Президента России Владимира Путина», — напомнил он в своем Telegram-канале .

По его словам, минувшее столетие стало для народов Ингушетии временем побед, сложных испытаний, трудовых и ратных подвигов. Фундаментом развития региона всегда оставались мудрость, крепкий народный дух, патриотизм и трудолюбие жителей субъекта.

«Сегодня Ингушетия — один из успешно развивающихся регионов России с большим социально-экономическим потенциалом. Мы видим, как активно строится социальная инфраструктура, появляются новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, растет количество туристов, благоустраиваются территории населенных пунктов республики. Успехи и достижения братской Ингушетии всегда радуют и вызывают уважение», — подчеркнул Рашид Темрезов.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, добра и благополучия, дальнейших успехов и новых побед во имя республики и России.