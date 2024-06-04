Глава КФХ в Ингушетии получил условный срок за мошенничество с грантом 

Отмечается, что в 2018 году глава крестьянско-фермерского хозяйства получил от Минсельхоза региона грант на развитие семейной животноводческой фермы. Однако деньгами в размере 560 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению и предоставил в аграрное ведомство заведомо подложные документы об их целевом расходовании.

Магасский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, полного возмещения причиненного государству ущерба, наличия на иждивении 4-х детей приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.