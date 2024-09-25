Глава КФХ в Ингушетии получил условный срок за присвоение 2 млн рублей 

По данным собеседника издания, мужчина 1961 года рождения подал заявку и пакет с заведомо ложными сведениями в Минсельхоз региона на получение средств для строительства молочно-товарной фермы в рамках целевой программы «Развитие семейной животноводческой фермы на базе КФХ Республики Ингушетия».

Отмечается, что мнимый фермер заключал фиктивные договора на покупку скота, стройматериалов, тракторов со своими знакомыми и родственниками, которые не ведали о его намерениях. Представив все эти документы в казначейство, он получил 2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Магасский районный суд назначил наказание фигуранту в виде 4-х лет лишения свободы условно с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного государству.