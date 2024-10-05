Глава Миннаца Ингушетии принимает участие в форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, форум проводится при поддержке аппарата полпреда Президента России в СКФО, в партнерстве с Общественной палатой страны. В центре внимания вопросы пространственного роста, развития инфраструктуры, туристической и логистической отраслей, кадрового резерва.

Накануне в рамках мероприятия прошел конкурс социальных проектов «Меняем мир вместе», где активная молодежь представила видение будущего Северного Кавказа и якорные проекты развития региона. Также состоялись мастер-классы, научно-практические дискуссии.

По информации организаторов, основные темы форума в текущем году — индустрия гостеприимства, гуманитарное сотрудничество со странами Ближнего Востока, Африки и Азии, выход на внешние рынки, эффективное управление пространственным развитием городов и сельских территорий, защита национальных интересов России в условиях меняющегося миропорядка.