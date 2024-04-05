Глава МВД Ингушетии призвал общественников работать с молодежью по профилактике экстремизма

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД, председатель организации Муса Гадиев в своем выступлении рассказал о работе, проделанной в I квартале этого года. Также был обсужден дальнейший план деятельности совета.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы досрочного прекращения по собственному желанию полномочий представителя организации Ахмеда Тангиева и о включении в ее состав богослова Ибрагима Албакова.