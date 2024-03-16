Глава Назрани и министр строительства Ингушетии проголосовали на выборах

Там уточнили, что градоначальник и министр проголосовали на 622-м избирательном участке на базе школы.

«В дни президентских выборов всем нужно проявить еще больше ответственности за судьбу страны», — отметил мэр города.

«Долг каждого гражданина РФ прийти в течении этих трех дней и отдать свой голос за будущее нашей страны» — добавил руководитель Минстроя.