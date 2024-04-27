Глава СК поручил провести проверку после массовой гибели рыбы в Ингушетии

«Необходимо провести процессуальную проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Сунже и представить отчёт о проделанной работе и ее результатах», — сообщается в тексте.

По информации из СМИ на очистных сооружениях в городе не проводили обслуживание должным образом. В результате канализационные стоки на протяжении нескольких лет сбрасывались в реку, что вызвало гибель большого количества животных.

Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение поручения, а также следить за ходом процессуальной проверки.