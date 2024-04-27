Глава СК поручил провести проверку после массовой гибели рыбы в Ингушетии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону провести проверку после сообщений о массовой гибели рыбы в Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
«Необходимо провести процессуальную проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Сунже и представить отчёт о проделанной работе и ее результатах», — сообщается в тексте.
По информации из СМИ на очистных сооружениях в городе не проводили обслуживание должным образом. В результате канализационные стоки на протяжении нескольких лет сбрасывались в реку, что вызвало гибель большого количества животных.
Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение поручения, а также следить за ходом процессуальной проверки.