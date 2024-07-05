Глава СУ СКР по Ингушетии поздравил семьи офицеров с Днем любви и верности

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления следственного комитета по республике Шамиль Котиев поздравил семьи офицеров с Днём любви, семьи и верности, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.
«Он навестил семью следователя-криминалиста следственного отдела по Сунженскому району Бекова Рустама Османовича и семью бывшего коллеги, который в настоящее время несет службу в Донецкой Народной Республике Ужахова Абубакара Амерхановича», — рассказали собеседник.
По его словам, у Рустама Османовича и его супруги восемь детей, у Абубакара Амерхановича — шесть.
Шамиль Котиев отметил, что семья — самое ценное, что есть у человека. В ней зарождаются взаимопонимание, добро и уважение. Именно здесь от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности.
Исполняющий обязанности руководителя вручил подарки семьям офицеров в торжественной обстановке. Он пожелал им и их детям мира и согласия, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.