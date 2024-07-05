Глава СУ СКР по Ингушетии поздравил семьи офицеров с Днем любви и верности

«Он навестил семью следователя-криминалиста следственного отдела по Сунженскому району Бекова Рустама Османовича и семью бывшего коллеги, который в настоящее время несет службу в Донецкой Народной Республике Ужахова Абубакара Амерхановича», — рассказали собеседник.

По его словам, у Рустама Османовича и его супруги восемь детей, у Абубакара Амерхановича — шесть.