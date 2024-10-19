Главе Ингушетии передали копии двух исторических военных знамен Императорской России 

В своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов сообщил, что с заместителем полпреда Президента России в СКФО Владимиром Надыкто, замруководителя Федерального казначейства Александром Михайликом, руководителем Росфинмониторинга по Северному Кавказу Алексем Русиным и другими гостями он обсудил вопросы сохранения исторической памяти, создания правильных ориентиров для молодежи.

«Важной темой нашей встречи стала проведенная работа по изготовлению копий двух знамен: пожалованного Императором Николаем I за отражение нападения Шамиля на крепость Назрань в 1841 году и Георгиевского знамени, пожалованного Императором Александром II Ингушскому конному иррегулярному дивизиону за отличия в войне против турок 1877–1878 годов», — отметил он.

По мнению Главы, народ, который не знает свою историю, не имеет будущего. Сегодня, когда распространяется много недостоверной информации, очень важно сохранять историческую память и доносить правдивую информацию до молодого поколения.

«Исторический пласт необходим, чтобы у молодежи были верные ориентиры, например, на героев, которые защищали нашу страну в царские времена, во времена Великой Отечественной войны и которые защищают Россию сейчас. От всей души хочу поблагодарить Александра Михайлика за огромную работу, проведенную для сохранения исторической памяти нашего народа», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.