Главного редактора газеты «Ингушетия» Рашида Хамхоева наградили медалью МЧС России

«Сотрудничество средств массовой информации и МЧС играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан. В то время как сотрудники МЧС стоят на страже благополучия населения, наша задача как представителей СМИ — сделать так, чтобы их работа не осталась незамеченной», — сказал Хамхоев.

Церемонию награждения приурочили к 375-летию со дня образования пожарной охраны России (30 апреля). Медаль Рашиду Хамхоеву вручил начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии, генерал-майор внутренней службы Вячеслав Борисов.