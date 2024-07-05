Главу Джейрахского района Ингушетии наградили в Кремле за развитие местного самоуправления

В Екатерининском зале Московского Кремля главе администрации Джейрахского района Ингушетии Ахмеду Льянову вручили в торжественной обстановке почетный знак «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».
Как сообщили газете «Ингушетия» во властных структурах горного района, награду чиновник получил из рук первого заместителя руководителя администрации главы государства Сергея Кириенко.
Напомним, Ахмед Льянов посвятил работе в органах местного самоуправления более 16 лет. С 2008 года он руководил администрацией сельского поселения Джейрах, а в 2015 году стал главой Джейрахского района. В 2023 году его полномочия на этом посту были пролонгированы местными депутатами, а спустя месяц он был награжден медалью «За развитие местного самоуправления».