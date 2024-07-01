Главу сельхозкооператива в Ингушетии подозревают в хищении 10 млн рублей

Отмечается, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Проверка установила, что в мае 2023 года председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Луч» представил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия поддельные документы о понесённых затратах на покупку сельскохозяйственной техники.

«На основании этих документов он незаконно получил субсидию в размере 10 миллионов рублей, которая была предназначена для возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителя. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — добавили в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура республики.