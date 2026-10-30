Готовность нового здания музея краеведения в Магасе достигла 10%

Там напомнили, что работы стартовали в апреле текущего года. На строительной площадке задействованы специалисты подрядной организации ООО «Гранд-Строй-Лидер». Строительство ведётся в рамках контракта, стоимость первого этапа которого составляет 258 млн рублей. Фактический объём выполненных работ уже превысил 177 млн рублей. Полная сметная стоимость проекта оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Здесь предусмотрено возведение трёхэтажного комплекса, включая два надземных этажа. Одновременно музей сможет принимать до 497 посетителей. Площадь земельного участка составляет 10 тыс. кв. метров, общая площадь здания — 7 414,01 кв. метра, площадь застройки — 3 036,83 кв. метра. Строительный объём объекта составит 34 237,1 куб. метра.

Функции технического заказчика выполняет ООО «УКС РИ». Контроль за соблюдением технологических требований, норм безопасности и проектных решений осуществляют инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль».

«Новый музейный комплекс призван стать площадкой для сохранения и популяризации историко-культурного наследия Ингушетии, а также для научной, образовательной и туристической деятельности», — говорится в релизе.