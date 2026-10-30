Готовность нового здания музея краеведения в Магасе достигла 10%

В Магасе продолжается возведение нового здания музея краеведения республики имени Тугана Мальсагова. Ход работ находится на контроле регионального министерства строительства. Общая готовность объекта на данный момент составляет 10,2%, при этом устройство монолитной железобетонной плиты выполнено на 80%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что работы стартовали в апреле текущего года. На строительной площадке задействованы специалисты подрядной организации ООО «Гранд-Строй-Лидер». Строительство ведётся в рамках контракта, стоимость первого этапа которого составляет 258 млн рублей. Фактический объём выполненных работ уже превысил 177 млн рублей. Полная сметная стоимость проекта оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Здесь предусмотрено возведение трёхэтажного комплекса, включая два надземных этажа. Одновременно музей сможет принимать до 497 посетителей. Площадь земельного участка составляет 10 тыс. кв. метров, общая площадь здания — 7 414,01 кв. метра, площадь застройки — 3 036,83 кв. метра. Строительный объём объекта составит 34 237,1 куб. метра.
Функции технического заказчика выполняет ООО «УКС РИ». Контроль за соблюдением технологических требований, норм безопасности и проектных решений осуществляют инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль».
«Новый музейный комплекс призван стать площадкой для сохранения и популяризации историко-культурного наследия Ингушетии, а также для научной, образовательной и туристической деятельности», — говорится в релизе.