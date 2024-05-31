Грузовик с мазутом задержали правоохранители Ингушетии 

Сотрудники отдельного батальона ППС остановили на контрольно-заградительном посту «Маяк-11» DAF XF105.410 с цистерной «Сепсел», в которой находилось предположительно более 24 тыс. литров мазута.

При проведении проверки у полицейских возникли обоснованные сомнения в подлинности документов на груз.

Грузовик доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский», проводится проверка.