Грузовик задержан в Ингушетии за перевозку газа без необходимых документов

Сотрудники Госавтоинспекции накануне остановили автомашину MAN с прицепом MARAL SANAT MLT на 592 км федеральной автодороги «Кавказ». В ходе проверки выяснилось, что у водителя из соседней республики нет необходимых документов на перевозимый в цистерне опасный груз — сжиженный газ.

Грузовик отправлен на специальную стоянку общества с ограниченной ответственностью «Прогресс».

В отношении водителя составлены административные протоколы по двум статьям КоАП России, включая отсутствие регистрационных документов на транспортное средство.