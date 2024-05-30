Инфекционное отделение ДРКБ Ингушетии планируется открыть в конце текущего года 

Стоимость объекта, возводимого в рамках национального проекта «Здравоохранение», составляет 474,89 млн рублей.

«Открытие отделения, запланированное на декабрь 2024 года, позволит значительно повысить уровень и доступность медицинской помощи для детей республики. Особое внимание необходимо уделять уязвимости детского организма к инфекциям из-за незрелости иммунной системы», — отметил руководитель региона.

По его словам, специализированное отделение с современным оборудованием и квалифицированным персоналом обеспечит своевременную диагностику и эффективное лечение.

«Это отделение станет местом, где каждый ребенок сможет получить качественное лечение, а также будут приняты меры для профилактики и контроля инфекционных заболеваний», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.