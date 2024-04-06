Информацию об угрозе атаки БПЛА опровергли в ЦУР Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в ЦУР, распространяемое в социальных сетях предупреждение, на скриншотах предположительно от имени МЧС, об атаке БПЛА - очередной фейк.

В чрезвычайном ведомстве региона отметили, что угрозы не подтверждены. Там призвали жители не вестись на подобные сообщения и не распространять их.

Напомним, 28 марта этого года в социальных сетях распространили информация о том, что с разрешения городских властей в чердачных и подвальных помещениях многоквартирных домов Магаса проживают трудовые мигранты.

В мэрии столицы республики опровергли этот фейк, отметив, что в ходе проверок комиссией незаконное проживание иностранцев в указанных местах не установлено.