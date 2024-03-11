Ингушетии выделено 120 млн рублей для проведения мероприятий к 100-летию государственности

Как сообщил Махмуд-Али Калиматов, благодаря федеральной поддержке планируется реализовать 13 крупных мероприятий, в том числе театрализованное и тематические хореографические постановки. Готовится выставка произведений художников субъекта и экспозиция из 100 войлочных ковров «Истинг. Войлочная летопись ингушей».

«Также идет работа над документальным фильмом «Вехи Ингушетии», готовятся к изданию сборник архивных документов об истории становления республики, краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники. К юбилею приурочим и проведение двух межрегиональных форумов — фестиваля национальных культур «В дружбе с народами» и фестиваля самодеятельных исполнителей и музыкальных коллективов на народных инструментах», — отметил руководитель республики.

Помимо этого, в различных регионах страны пройдут дни Ингушетии.