Ингушетия представила свою экспозицию на VII Международной выставке «Мягкое золото России» 

«Здесь выставлены изделия из рыбьей кожи «Шади», образцы натурального горного ингушского меда от производителя «Хамза», войлочные ковры (истинги) и ручные изделия мастеров народного художественного промысла», — рассказали газете «Ингушетия» в постпредстве республики.

Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России и странах СНГ проходит в г. Пятигорске с 2017 года. Выставка собирает сотни производителей со всей страны и из-за рубежа. Кроме того, мероприятие притягивает к себе тысячи представителей торговых организаций, известных дизайнеров и экспертов fashion-индустрии.