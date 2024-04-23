Ингушетия при сотрудничестве с «МСП Банком» нарастит производство молочных продуктов и очистных сооружений

«Один из проектов направлен на создание предприятия по производству молочных продуктов. Другой проект предполагает строительство завода по сборке локальных очистных сооружений. Ещё один проект — якорное предприятие алюминиевого кластера, завод «РИАК». Он реализует системные решения для изготовления светопрозрачных конструкций (окна, двери, фасады и раздвижные конструкции) с использованием передовых технологий и инноваций», — сказал собеседник.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что сотрудничество с «МСП Банком» придаёт динамичности развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Кредитная поддержка позволяет предпринимателям расширять бизнес или запускать новые производства.

«Это, в свою очередь, способствует созданию производственной инфраструктуры и рабочих мест, которые могут стать основой для дальнейшего развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики», — сказал руководитель субъекта.

«МСП Банк» уже не первый год оказывает финансовую помощь бизнес-сообществу Ингушетии. При его поддержке в республике были реализованы такие проекты, как завод алюминиевых сплавов «РИАЛ», а также строительство общеобразовательного учреждения и детского сада.

Сегодня предприниматели могут воспользоваться предлагаемым банком механизмом привлечения финансирования на выгодных условиях. В регионе наблюдается большой спрос на это со стороны бизнеса.

В Ингушетии зарегистрировано 6752 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 2961 — юридические лица, а 3791 — индивидуальные предприниматели. По объёму бизнеса региональные субъекты МСП разделяются на микропредприятия (6656), малые предприятия (90) и средние предприятия (6).

В соответствии с заключённым соглашением о сотрудничестве «МСП Банк» может принимать поручительства Гарантийного фонда Республики Ингушетия по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства. Максимальный размер поручительства на одного клиента — не более 70% и не более 16 млн руб.

АО «МСП Банк» присутствует в республике с 2019 года. За период с 2019 по 2024 год объём прямой кредитной поддержки региональным предприятиям составил 994 млн руб., а гарантийная поддержка — 627 млн руб.