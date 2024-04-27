Ингушетия присоединилась к общероссийскому субботнику 

Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона, сотни людей вышли на улицы своих городов и сел с мешками и перчатками. Тщательной уборки подверглись общественные пространства, скверы и придомовые территории, детские и спортивные площадки.

Также неравнодушные жители очистили территории от сухостоя, побелили деревья, привели в порядок объекты благоустройства.

В городе Сунжа, в частности, побелили деревья вдоль трассы в сторону аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова.

В городе воинской славы Малгобеке, помимо проведения субботника, посадили 500 саженцев деревьев в рамках акции «Сад Памяти» в память об участниках обороны Ленинграда, среди которых было более 30 ингушей.

Субботник и акцию «Вода России» объединили в Назрани. В Карабулаке навели порядок в парке Славы и на территории сквера ветеранов.

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники администрации Магаса и жители столицы Ингушетии.

Отметим, что в республике стало хорошей традицией проводить субботники, особенно по очистке берегов водных объектов.