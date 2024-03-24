Ингушетия присоединилась ко всероссийской акции «Журавли»

В день общенационального траура, 24 марта, на медиаэкранах в разных городах Ингушетии появилась проекция «Журавли»: бесконечный клин журавлей, который поднимается и улетает в небо, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.
«На экранах в регионе уже появилась проекция с улетающими журавлями, а лидеры общественного мнения заменяют фотографии на своих страницах в социальных сетях на стилизованные изображения взлетающих в небо журавлей», — сказал собеседник издания.
По его словам, эти сообщения сопровождаются хэштегом #журавли #мывместе.
Напомним, 24 марта объявлено Президентом России днем национального траура. В республике отменены все развлекательные мероприятия.
В память о погибших приспущены государственные флаги России и Ингушетии.