Ингушетия присоединилась ко всероссийской акции «Журавли»

«На экранах в регионе уже появилась проекция с улетающими журавлями, а лидеры общественного мнения заменяют фотографии на своих страницах в социальных сетях на стилизованные изображения взлетающих в небо журавлей», — сказал собеседник издания.

По его словам, эти сообщения сопровождаются хэштегом #журавли #мывместе.

Напомним, 24 марта объявлено Президентом России днем национального траура. В республике отменены все развлекательные мероприятия.

В память о погибших приспущены государственные флаги России и Ингушетии.