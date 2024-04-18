Ингушетия в лидерах по реализации «дорожного» нацпроекта

«По федеральной программе «Содействие» успешно завершена реконструкция автомобильной трассы Сурхахи — Яндаре, протяжённостью свыше 8 километров. Кроме того, в рамках государственной инициативы «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство четырёх объектов, общей протяжённостью 26 километров», — сказал Сластенин.

По его словам, за прошедший год приведено в соответствие нормативам примерно 95 километров автомобильных дорог, включающих 19 объектов. На 2024 год запланировано завершение работ по 20 объектам, охватывающим около 80 километров автодорог.