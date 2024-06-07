Ингушетия вошла в число лидеров в конкурсе для НКО от РосмолодежьГранты

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по молодежной политике и туризму республики, в конкурсе приняли участие 63 некоммерческие организации Северного Кавказа.

Отмечается, что победителями стали следующие проекты: «Живые письма»- Региональная общественная организация Республики Ингушетия «Центр развития средств массовой информации»; «Ритмы гор» — Республиканская общественная организация Республики Ингушетия Центр творческого развития «Ритмы гор»; «Цикл культурно- просветительских мероприятий»-Региональный общественный фонд поддержки межнационального единства Республики Ингушетия «Этнос».

А также: «Кроссфит — как фактор социализации молодежи, находящейся в зоне риска» — АНО «Ресурсный центр регионального развития «Регион РОСТ»; «Детский ансамбль «Ваймохк» — Автономная некоммерческая организация по развитию культуры «Возрождение традиционной культуры «Ваймохк» («Наша земля»); «Республиканская экологическая программа»-Автономная некоммерческая организация «Центр тектологических исследований и стратегического планирования «Импульс»; «II Форум-поход «Трасса Развития» -новое поколение организаторов» — Региональная общественная организация «Просветительский центр «Развития» Республики Ингушетия.