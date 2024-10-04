Ингушетия впервые примет участие в программе развития промышленного туризма

«В команду вошли представители ООО «РИАК», ООО «Техстрой» и ООО «Визит Ингушетии», ГБПОУ «СКТЭК им. Т. Х. Цурова», ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж им. Ю. И. Арапиева», а также Федерального проекта «Билет в будущее» и Министерства промышленности и цифрового развития республики», — сообщил руководитель субъекта.



Калиматов отметил, что цель участия в этом проекте — создание карты промышленного туристического маршрута по объектам промышленности региона.



«Участие в проекте направлено на привлечение туристов и информирование о деятельности региона в промышленной сфере. С помощью программы «Открытая промышленность» Ингушетия сможет показать свои предприятия и их достижения. Это повысит узнаваемость республики и будет способствовать экономическому развитию», — резюмировал Глава.