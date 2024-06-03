Ингушская региональная организация ВОС реализует проект «Спорт без преград: Горный сет» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в общественной организации, в рамках этих мероприятий был организован онлайн-курс для подготовки тренеров по адаптивным видам спорта. В обучающих занятиях приняли участие более 20 слушателей из всех регионов СКФО и города Москва.

Отмечается, что опытные тренеры-педагоги помогли участникам курса повысить свою квалификацию, получить современные знания, овладеть актуальными реабилитационными методиками.

По словам руководителя проекта Адама Сагова, команда данной социальной инициативы также планирует проведение Северо-Кавказского спортивно-образовательного форума, на котором гости и эксперты обсудят современные формы и методы реабилитации людей с инвалидностью, использование современных адаптивных технологий для решения спортивных задач.

«Участники форума научатся навыкам социального проектирования и работы с волонтерами. Состоится открытый турнир Северо-Кавказского Федерального округа по настольному теннису для слепых. Мероприятия реализуются при поддержке Фонда Президентских Грантов. Информационным партнёром проекта является газета «Ингушетия», — подчеркнул Адам Сагов.