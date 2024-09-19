Ингушская солистка Имана Хашиева стала дипломантом форума-фестиваля в Дагестане

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, помимо Иманы Хашиевой республику в Дербенте представили воспитанники Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цороева с песнями " Моя Россия" и " У моей России длинные косички".

Отмечается, что участников форума сопровождали Ася Абдурзакова, художественный руководитель республиканского Дома народного творчества, а также Фатима Плиева, хормейстер ДК сельского поселения Троицкое и другие. Мероприятие сопровождалось интересными выставками, экспозициями.