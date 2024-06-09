Ингушские армрестлеры завоевали 4 медали на всероссийском турнире в Сочи

«Ибрагим Тимурзиев стал обладателем трёх золотых медалей: он занял первое место в весовой категории 90 кг среди профессионалов, а также выиграл золотые медали в этом же весе среди ветеранов и в абсолютном весе в категории +100 кг» — рассказал собеседник.

По его словам, ещё одну медаль турнира завоевал Хусен Котиев — у него бронзовая награда на правую руку в категории +100 кг.

Всего во Всероссийском турнире «Кубок воеводы» приняли участие более 200 лучших армрестлеров из регионов России.