Ингушские боксеры принимают участие в чемпионате России в Иркутске

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, за медали этих значимых соревнований в Приангарье будут сражаться 343 спортсмена в 13 весовых категориях (от 48 до 92+ кг) из 65 субъектов Федерации.

Отмечается, что Ингушетию на состязаниях представляют: Плиев Мовсар, Султыгов Умар, Сакалов Имран.

Финальные поединки пройдут 11 и 12 октября. Призовой фонд турнира составит 26 миллионов рублей, рассказали в Федерации бокса России. Обладатели «золота» получат по 1.5 млн рублей.