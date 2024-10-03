Ингушские боксеры стали призерами Всероссийских соревнований в Краснодарском крае

Как информировали газету «Ингушетия» в федерации бокса республики, в состязаниях приняли участие порядка 200 боксеров из различных регионов страны.

В весовой категории до 54 кг Абдула Аушев поднялся на вторую ступень пьедестала и получил право участия в турнире за кубок России. Бронзовым призером в категории до 51 кг стал Муслим Яндиев.

Тренируются спортсмены под руководством опытных наставников Тимура Аушева, Хусена Бокова, Мустафы Барахоева и Ахмеда Жандарова.