Ингушские боксеры стали призерами Всероссийских соревнований в Краснодарском крае

Ингушские спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по боксу «Первенство ЦС ФСО профсоюзов — Россия» среди юношей и юниоров 16-17 лет в станице Суворовская.
Как информировали газету «Ингушетия» в федерации бокса республики, в состязаниях приняли участие порядка 200 боксеров из различных регионов страны.
В весовой категории до 54 кг Абдула Аушев поднялся на вторую ступень пьедестала и получил право участия в турнире за кубок России. Бронзовым призером в категории до 51 кг стал Муслим Яндиев.
Тренируются спортсмены под руководством опытных наставников Тимура Аушева, Хусена Бокова, Мустафы Барахоева и Ахмеда Жандарова.