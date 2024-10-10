Ингушские борцы вольного стиля стали победителями всероссийских соревнований в Воронеже

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в турнире принимали участие более 200 спортсменов со всей страны.

Отмечается, что лучшим в весовой категории до 65 кг стал Чаниев Анзор, в категории до 57 кг «золото» завоевал Чаниев Шамиль.

Кроме заветных медалей высшей пробы, спортсмены также выполнили норматив «Мастер спорта России». Ответственным на соревнованиях являлся тренер Чербижев Адам.