Ингушские борцы завоевали 8 медалей на турнире в Нальчике

«Победителями соревнований стали Магомед Мейриев (35 кг), Хамзат Калиматов (42 кг) и Малик Хакиев (55 кг). Серебряные медали досталась Исламу Гандарову в категории до 44 кг, а также Ахмеду Мейриеву — до 35 кг. Обладателями бронзовых наград стали Ислам Махлоев (42 кг), Мансур Хамчиев (44 кг) и Умар Барахоев (55 кг)», — рассказал собеседник издания.

Успех спортсменов говорит о плодотворной работе тренера клуба «Ади Ахмад» Ислама Хамхоева. Именно он сопровождал команду в поездке, поддерживал и готовил борцов перед соревнованиями.

«Это не первый случай, когда ингушские спортсмены успешно выступают на соревнованиях. Эти результаты свидетельствуют о том, что греко-римская борьба востребована среди молодёжи республики, а также что в регионе работают профессиональные тренеры, передающие опыт и навыки подрастающему поколению», — добавили в федерации.