Ингушские джитсеры завоевали 34 медали на чемпионате Юга России

Как сообщил «Ингушетии» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев, в соревнованиях приняли участие 35 уроженцев региона из 7 клубов.

Спортсмены бойцовского клуба «Гаракх», тренирующиеся под руководством Азамата Шибилова, заняли призовые места на соревнованиях. 5 спортсменов заняли первое место, 6 — второе и 4 — третье.

Воспитанники Имрана Магомадова также показали хорошие результаты: одна золотая медаль, четыре серебряных и четыре бронзовых. Они занимаются в школе боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu.

Джитсеры зала Magas Bjj заняли одно первое, два вторых и два третьих места. Тренирует спортсменов Беслан Картоев.

Ученики Илеза Хашагульгова, представляющие зал Academy Jiu-Jitsu Sunja, заняли призовые места на турнире: Имран Магомадов и Идрис Гадаборшев завоевали два вторых места и одно третье.

Сам Илез Хашагульгов завоевал бронзовую медаль на чемпионате, представляя BRASA RUSSIA. Его тренирует Арби Мурадов.

Бронзовую награду также получил Юсуф Льянов. Тренируют спортсмена Гайдарбек и Мирзабек Набиевы в зале Datsiev Club.

Чемпионат проходил в Краснодаре.