Ингушские джитсеры завоевали 38 медалей на чемпионате в Москве

«Спортсмены достигли впечатляющих результатов на проведенном чемпионате, завоевав 38 медалей. Из них 18 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых наград. Такой результат подчеркивает не только высокий спортивный потенциал региона, но и выдающиеся достижения его представителей», — рассказал собеседник.

По его информации, бойцы зала Academy Jiu-Jitsu Sunja под руководством тренеров Илеза Хашагульгова и Саида Оздоева успешно выступили на соревнованиях, завоевав 9 медалей. Также отличились воспитанники Беслана Картоева, привезшие с собой 20 наград. Тренируются спортсмены в клубе Magas BJJ.

Джитсеры школы боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu стали обладателями шести медалей. Тренирует бойцов Имран Магомадов. Стоит отметить успех ученика Азамата Шибилова из клуба «Гаракх», который заслуженно стал бронзовым призером соревнований.

Сообщается, что еще один ингушский спортсмен из клуба Strela Team стал двойным серебряным призером. Наставником джитсера является Абдулбари Гусейнов.

«Каждый из участников продемонстрировал выдающиеся навыки и достойно представил свой клуб», — добавил Тагир Хамхоев.