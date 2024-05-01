Ингушские джитсеры завоевали 42 медали на турнире в Грозном

В соревнованиях участвовали четыре клуба из Ингушетии: Academy Jiu-Jitsu Sunja, Magas Bjj, Gaytukiev Team Bjj и «Денал».

Так, клуб Academy Jiu-Jitsu Sunja, воспитанники которого занимаются под руководством опытного наставника Илеза Хашагульгова, продемонстрировал самое большое количество медалей: за турнир у клуба накопилось шесть золотых, шесть серебряных и семнадцать бронзовых наград.

Также успешно выступили представители спортивного клуба «Денал», заняв три первых, три вторых и одно третье место. Тренеры команды — Тимерлан и Башир Халмурзиевы.

Ученики Аслана Гайтукиева, выступавшие за клуб Gaytukiev Team Bjj, взяли три золотых и одну серебряную медали.

Призерами турнира стали и воспитанники Беслана Картоева из клуба Magas Bjj: они выиграли одну золотую и одну бронзовую награды.

Турнир проводился в столице Чеченской республики — Грозном.

«Эти соревнования стали для ингушских спортсменов возможностью не только показать своё мастерство, но и укрепить дружеские связи между спортивными клубами», — добавил Тагир Хамхоев.