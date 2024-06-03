Ингушские джитсеры завоевали 62 медали на чемпионате России 

57 спортсменов из 6 клубов Ингушетии соревновались в рамках турнира.

«Школа боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu, тренер — Имран Магомадов, и зал Magas Bjj, тренер — Беслан Картоев, объединились под названием ШБИ SABR JIu-Jitsu и заняли второе общекомандное место. Спортсмены этой команды завоевали 17 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей», — рассказал собеседник.

По его словам, воспитанники Ислама Ахильгова, тренера клуба «ПАНЧЕР», показали отличный результат: одна золотая, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

Ученики зала Academy Jiu-Jitsu Sunja под наставничеством Илеза Хашагульгова взяли четыре золотые медали.

Спортсмены из бойцовского клуба «ГАРАКХ», которых тренирует Азамат Шибилов, завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды.

И, наконец, клуб Bjj Alex Team с тренером Артуром Сарибекяном добавил в копилку три серебряные медали.

«Эти результаты являются ярким подтверждением того, что ингушская школа джиу-джитсу продолжает расти и развиваться, а её представители успешно конкурируют с лучшими спортсменами из других регионов страны. Такой успех является результатом совместных усилий тренеров и спортсменов, которые постоянно работают над улучшением своих навыков и подготовкой к важным соревнованиям», — добавил Тагир Хамхоев.