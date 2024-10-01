Ингушские джитсеры завоевали 89 медалей на чемпионате Европы

Как сообщил «Ингушетии» Тагир Хамхоев, основатель спортивного ресурса The Tiger Sports, ученики школы Sabr Jiu-Jitsu под руководством тренера Имрана Магомадова заняли 9 первых, 17 вторых и 18 третьих мест.

Воспитанники Беслана Картоева из Magas BJJ завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медали.

Спортсмены клуба «Гаракх», обучаемые Азаматом Шибиловым, вернулись с 6 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.

Команда Academy Jiu-Jitsu Sunja, под руководством Илеза Хашагульгова, завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую медали.

Ученики Аслана Гайтукиева из Gaytukiev Team BJJ принесли 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовые наград.

Тагир Хамхоев подчеркнул: «Эти выдающиеся успехи команд и тренеров свидетельствуют о растущем интересе к джиу-джитсу в Ингушетии и вдохновляют молодое поколение спортсменов на новые достижения.»