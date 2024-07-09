Ингушские дзюдоисты привезли с чемпионата СКФО в Грозном медали различного достоинства

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации дзюдо республики, в турнире на татами Центра олимпийской подготовки им. Владимира Путина в столице Чечни вышли более 200 спортсменов из всех субъектов округа.

По итогам состязаний ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами. Так, Муса Булгучев завоевал «золото» в весовой категории до 90 кг. Рахим Угурчиев стал вторым в весовой категории до 73 кг. Замкнули тройки призеров Исмаил Часыгов в весовой категории до 73 кг, Имран Парчиев в той же весовой категории и Султан Плиев в весовой категории до 60 кг.

Напомним, данные соревнования являются отбором на чемпионат России по дзюдо среди взрослых.