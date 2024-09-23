Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами первенства СКФО в Грозном

Как информировали газету «Ингушетия» в дзюдоистском сообществе, соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки имени Владимира Путина в Грозном. Отмечается, что соревнования являлись отборочными на юниорское первенство России, которое пройдет 13-17 ноября в Рязани.

Победителями турнира стали следующие представители республики: Султан Плиев в весовой категории до 60 кг, Муса Булгучев — до 90 кг. «Серебро» в активе у Ибрагима Арчакова в весовой категории до 55 кг, Муслима Гамботова — до 90 кг. На третью ступень пьедестала поднялись Ислам Боков в весовой категории до 55 кг, Джабраил Албагачиев — до 60 кг, Имран Мужухоев — до 66 кг.