Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований

Как информировали газету «Ингушетия» в сообществе дзюдоистов республики, в течение двух дней на трех татами за победу боролись 170 юниоров и 14 юниорок в восьми и пяти весовых категориях соответственно.

Победителями состязаний стали Магомед Алгатов (до 55 кг), Муслим Гамботов (до 100 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Азраил Балаев (до 60 кг), Умар Костоев (до 66 кг), Магомед Камурзоев (до 73 кг). «Бронзу» завоевали Беслан Чеджоев (до 60 кг), Микаил Сакалов (до 90 кг), Джабраил Богатырев (свыше 100 кг).