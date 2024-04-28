Ингушские дзюдоисты завоевали 24 медали на турнире в Ессентуках

Об этом рассказал тренер спортсменов Мурад Богатырев в интервью газете «Ингушетия».

Собеседник издания сообщил, что золотыми призерами стали Ахмед Гамурзиев, Абдул-Рахим Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев, Микаил Богатырев, Абдуллах Цечоев, Абдул-Малик Богатырев, Мухаммад Богатырев, Али Чаджоев и Саид Гамурзиев.

Среди серебряных медалистов: Ибрагим Эсмурзиев, Али Гамурзиев, Зейфула Цуров, Руслан Гамурзиев, Абдул-Рахман Озиев и Сейфуллах Абадиев.

Почетное третье место разделили девять спортсменов. Это — Илез Озиев, Мухаммад Гамурзиев, Абдул- Малик Богатырев, Муслим Баркинхоев, Абдул- Рахим Цолоев, Ахмед Баркинхоев, Исмаил Озиев, Абдула Озиев, и Магомед-Басир Гамурзиев.

Все призеры тренируются под руководством опытных наставников Мурада и Джабраила Богатыревых в секции борьбы на базе восьмой школы в АО Гамурзиевский Назрани.

«В нашей секции молодые спортсмены получают достойное наставничество и начинают свой путь к вершинам спортивных достижений. Мы будем продолжать работу по развитию талантов молодых спортсменов и воспитанию чемпионов», — отметил Мурад Богатырев.

Джабраил Богатырев добавил, что растет новое поколение достойных представителей этого вида спорта, способных показать впечатляющие результаты.