Ингушские дзюдоисты завоевали одиннадцать медалей на турнире в Чечне

Представители региона завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на открытом турнире по дзюдо, который прошел 14 июля в Чечне, сообщил тренер спортсменов Мурад Богатырев.
«Абдул-Рахим и Али Гамурзиевы, а также Мухаммад Богатырёв заняли первое место. Второе место досталось Абдуллаху Цечоеву и Ахмеду Гамурзиеву. Бронзовые медали получили Озиев Илез, Али Чоджоев, Рахим Цолоев, Абдул-Малик, Абдуллах и Али Богатырёвы», — рассказал собеседник.
Все призёры — воспитанники Гамурзиевской школы № 8.
Тренерский состав представляют опытные наставники Мурад и Джабраил Богатырёвы.