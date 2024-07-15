Ингушские дзюдоисты завоевали одиннадцать медалей на турнире в Чечне

Лиза Арсамакова
Фото:
Мурад Богатырев

Представители региона завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на открытом турнире по дзюдо, который прошел 14 июля в Чечне, сообщил тренер спортсменов Мурад Богатырев.

«Абдул-Рахим и Али Гамурзиевы, а также Мухаммад Богатырёв заняли первое место. Второе место досталось Абдуллаху Цечоеву и Ахмеду Гамурзиеву. Бронзовые медали получили Озиев Илез, Али Чоджоев, Рахим Цолоев, Абдул-Малик, Абдуллах и Али Богатырёвы», — рассказал собеседник.

Все призёры — воспитанники Гамурзиевской школы № 8.

Тренерский состав представляют опытные наставники Мурад и Джабраил Богатырёвы.

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