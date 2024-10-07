Ингушские единороссы навестили семью погибшего участника СВО

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, гости вручили семье продуктовый набор, поговорили с родителями погибшего бойца и выразили готовность и впредь оказывать семье помощь.

«Наше общество должно объединяться, чтобы поддержать семьи, потерявшие своих родных, и делать все возможное для их благополучия», — подчеркнул Хусен Амаков.