Ингушские единороссы навестили семью погибшего участника СВО

Семью погибшего контрактника Адама Ахриева навестили единороссы Карабулака: депутат городского совета Хусен Амаков и начальник военно-учетного стола городской администрации Алаудин Картоев.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, гости вручили семье продуктовый набор, поговорили с родителями погибшего бойца и выразили готовность и впредь оказывать семье помощь.
«Наше общество должно объединяться, чтобы поддержать семьи, потерявшие своих родных, и делать все возможное для их благополучия», — подчеркнул Хусен Амаков.