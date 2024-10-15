Ингушские единороссы обсудили реализацию в республике социального проекта «Мурликин дом»

Как информировали газету «Ингушетия» партийцы, в ходе мероприятия были обсуждены детали реализации данного социально ориентированного проекта, который вышел в полуфинал Всероссийского конкурса гражданских инициатив 2023-2024 гг.

Отмечается, что конкурс направлен на выявление и поддержку лучших социальных НКО и лидеров общественных проектов. В финал вышли 27 организаций и активистов, которые набрали наибольшее количество голосов в рамках народного голосования, среди которых оказался и проект из Ингушетии «Мурликин дом».

Он направлен на формирование у детей ответственного отношения к животным, спасение бездомных кошек и поддержку существующих зоозащитных фондов. Светлана Чулкина, также являющаяся директором АНО по защите животных «Ковчег надежды», поделилась с Ибрагимом Картоевым трудностями, с которыми сталкиваются зоозащитники в своей работе.

Ибрагим Картоев заверил, что партийцы готовы оказать необходимую поддержку для успешной реализации проекта.

«Мы заинтересованы в продвижении инициатив, направленных на благополучие животных и воспитание у подрастающего поколения культуры заботы о братьях наших меньших»,

— отметил он.