Ингушские единороссы проверили цены на жизненно необходимые лекарства в селе Зязиков-Юрт

«Основной акцент в ходе проведения мероприятия мы делали на соблюдении норм санитарной гигиены работниками аптек, наличии и актуальных сроках годности медикаментов, стабильности ценовой политики, доступности противовирусных препаратов», — рассказали газете «Ингушетия» партийные активисты.

По итогам проверки в рамках Народной программы было отмечено, что в целом ситуация стабильная: не установлено фактов завышения цен на сезонные препараты, жизненно важные лекарства имеются в наличии, как и средства индивидуальной защиты.