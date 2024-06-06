Ингушские единороссы проверили ход работ на улице Базоркина в Магасе 

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, общая протяженность дорожного полотна составляет 1,2 км. В настоящее время все работы близятся к завершению — рабочие занимаются очисткой «ливневок» и установкой дорожных знаков.

«Качество выполненных работ нас удовлетворило. Контроль и поддержка со стороны общественного совета и депутатского корпуса обязателен на всех этапах строительства. Положения о модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры внесены в Народную программу партии», — подчеркнул руководитель Регионального исполкома ЕР Ибрагим Картоев.