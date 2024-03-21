Ингушские единороссы проверили ход работ по укладке тротуара в Сунже

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель инспекционной группы мэр города Аслан Умаров, к настоящему времени проведена работа по выравниванию постилающего песчано-гравийного слоя.

Отмечается, что общая протяженность тротуара — 1 км, ширина — 1,5 м. Работы планируется завершить до конца нынешнего месяца. В районе объекта расположены важные социальные учреждения — единственный городской лицей, станция скорой помощи, региональный офис ФОМСа, местное подразделение службы судебных приставов.

«Значение тротуара для удобства граждан трудно переоценить. В данном месте города дорожка для пешеходов заканчивалась на подступах к лицею. Чтобы пройти дальше и не увязнуть в грязи, людям пришлось бы выходить на проезжую часть трассы, чем у нас, кстати, многие злоупотребляют. Движение транспорта по улице очень интенсивное. Следим за ходом работ, чтобы они завершились в срок», — отметил секретарь МО партии «Единая Россия» Аслан Умаров.