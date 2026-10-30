Ингушские единороссы проверили результаты восстановления дорожного покрытия 

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, участники мониторинга осмотрели участок дороги, оценили качество проведенного грейдирования и восстановления дорожного покрытия после земляных работ.

В выезде приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», член Президиума Регионального политического совета Юсуп Богатырев и депутаты-единороссы.

«Наша задача — не просто контролировать ход реализации намеченных мероприятий, но и добиваться конкретного результата для жителей. После проведения коммунальных работ важно обеспечить надлежащее восстановление дорожного покрытия, чтобы люди могли комфортно и безопасно передвигаться по своим улицам. Народная программа партии формируется на основе запросов граждан, поэтому контроль за исполнением обязательств на местах остается одним из наших приоритетов», — подчеркнул Юсуп Богатырев.